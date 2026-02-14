Hellemmes / Le jeu de 7 familles des insectes, Médiathèque Le Fil, Lezennes

Hellemmes / Le jeu de 7 familles des insectes Vendredi 20 février, 15h00 Médiathèque Le Fil Nord

Sur réservation

Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !

Médiathèque « Le Fil” Hellemmes

Vendredi 20 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo adulte/enfants à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 56 93 38 / bm-lille.fr)

Médiathèque Le Fil 48 Rue Faidherbe, 59260 Lille Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

