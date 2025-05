Hello Minots – Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne, 14 juin 2025 11:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Hello Minot ! Histoire, chanson et jeux en anglais.

Des histoires, des comptines et des petits jeux sont proposés aux enfants de 4 à 7 ans dans la langue de Shakespeare afin de familiariser les plus jeunes avec l’anglais. .

Médiathèque 32 Avenue Carnot

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53

English :

Hello Minot! Story, song and games in English.

German :

Hello Minot! Geschichte, Lied und Spiele auf Englisch.

Italiano :

Ciao Minot! Storia, canzoni e giochi in inglese.

Espanol :

¡Hola Minot! Cuento, canción y juegos en inglés.

