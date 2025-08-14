Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus
Hell’s Week
Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus Var
Tarif :
Date :
Début : Vendredi 2025-08-14
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-14
Le plus grand rassemblement de bikers et motards dans le Sud de la France.
Bike & Car show Rock festival
Concerts live
– Shows cascades / stunt
– Dj set
– Showsgirls et tattoo
Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 80 79 brm-ca@hotmail.fr
English :
The largest gathering of bikers and motorcyclists in the South of France.
Bike & Car show Rock festival
Live concerts
– Stunt shows
– Dj set
– Showgirls and tattoo
German :
Das größte Treffen von Bikern und Motorradfahrern in Südfrankreich.
Bike & Car Show Rock Festival
Live-Konzerte
– Stuntshows / Stunts
– Dj-Sets
– Showsgirls und Tattoo
Italiano :
Il più grande raduno di biker e motociclisti del Sud della Francia.
Esposizione di moto e auto Festival rock
Concerti dal vivo
– Spettacoli acrobatici
– Dj set
– Showgirl e tatuaggi
Espanol :
La mayor concentración de moteros y motoristas del Sur de Francia.
Exposición de motos y coches Festival de rock
Conciertos en directo
– Espectáculos acrobáticos
– Dj set
– Showgirls y tatuajes
L’événement Hell’s Week Fréjus a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme de Fréjus