Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus jeudi 14 août 2025.

Hell’s Week

Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus Var

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

Le plus grand rassemblement de bikers et motards dans le Sud de la France.

Bike & Car show Rock festival



Concerts live

– Shows cascades / stunt

– Dj set

– Showsgirls et tattoo

Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 80 79 brm-ca@hotmail.fr

English :

The largest gathering of bikers and motorcyclists in the South of France.

Bike & Car show Rock festival



Live concerts

– Stunt shows

– Dj set

– Showgirls and tattoo

German :

Das größte Treffen von Bikern und Motorradfahrern in Südfrankreich.

Bike & Car Show Rock Festival



Live-Konzerte

– Stuntshows / Stunts

– Dj-Sets

– Showsgirls und Tattoo

Italiano :

Il più grande raduno di biker e motociclisti del Sud della Francia.

Esposizione di moto e auto Festival rock



Concerti dal vivo

– Spettacoli acrobatici

– Dj set

– Showgirl e tatuaggi

Espanol :

La mayor concentración de moteros y motoristas del Sur de Francia.

Exposición de motos y coches Festival de rock



Conciertos en directo

– Espectáculos acrobáticos

– Dj set

– Showgirls y tatuajes

