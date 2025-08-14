Hell’s Week Base Nature Fréjus Fréjus

Hell’s Week

Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus Var

Début : Vendredi 2025-08-14
fin : 2025-08-17

2025-08-14

Le plus grand rassemblement de bikers et motards dans le Sud de la France.
Bike & Car show Rock festival

Concerts live
– Shows cascades / stunt
– Dj set
– Showsgirls et tattoo
Base Nature Fréjus 1196 Bd de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 52 80 79  brm-ca@hotmail.fr

English :

The largest gathering of bikers and motorcyclists in the South of France.
Bike & Car show Rock festival

Live concerts
– Stunt shows
– Dj set
– Showgirls and tattoo

German :

Das größte Treffen von Bikern und Motorradfahrern in Südfrankreich.
Bike & Car Show Rock Festival

Live-Konzerte
– Stuntshows / Stunts
– Dj-Sets
– Showsgirls und Tattoo

Italiano :

Il più grande raduno di biker e motociclisti del Sud della Francia.
Esposizione di moto e auto Festival rock

Concerti dal vivo
– Spettacoli acrobatici
– Dj set
– Showgirl e tatuaggi

Espanol :

La mayor concentración de moteros y motoristas del Sur de Francia.
Exposición de motos y coches Festival de rock

Conciertos en directo
– Espectáculos acrobáticos
– Dj set
– Showgirls y tatuajes

L’événement Hell’s Week Fréjus a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme de Fréjus