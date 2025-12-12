HELOISE AU ROYAUME DES BETISES – CASINO D’EVIAN-LES-BAINS – THEATRE Evian Les Bains

HELOISE AU ROYAUME DES BETISES Début : 2026-02-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Héloïse, une jeune fille imaginative, décide de partir à l’aventure pour retrouver les grains de folie perdus. Dans un monde où les adultes ont perdu leur grain de folie et où la routine règne en maître, Héloïse, une jeune fille imaginative, décide de partir à l’aventure pour retrouver les grains de folie perdus. Elle découvre l’existence d’un mystérieux royaume des bêtises, un endroit magique où l’amusement et la fantaisie règnent en maîtres…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CASINO D’EVIAN-LES-BAINS – THEATRE QUAI BARON DE BLONAY 74500 Evian Les Bains 74