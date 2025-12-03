Héloïse de Clermont-Tonnerre dans Qui suis-je ? La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Héloïse de Clermont-Tonnerre dans Qui suis-je ?

Du mercredi 3 au jeudi 4 décembre 2025 à partir de 20h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-03

Un stand- up pour mieux se comprendre dans l’humour et l’autodérision ! Qui suis-je ? Sur quoi suis-je autre que les autres ? Qui sommes- nous ?

Analyseur ? Persévérant ? Empathique ? Energiseur ? Imagineur ? Promoteur ?

Reconnaitrez- vous vos collègues ou vos proches dans leur personnalité dominante ?

Plus qu’un spectacle, un voyage immersif et cocasse à travers nos 6 facettes de personnalités pour le meilleur, pour le pire, et surtout pour en rire. Héloïse, par ses questionnements et ses découvertes, nous fait vivre une expérience pour mieux se comprendre, avoir des clés pour mieux s’entendre et mieux travailler ensemble!

Quand l’humour se mêle joyeusement à la réflexion, c’est pur plaisir pour le public.

Stand-up à découvrir en couple, entre amis, seul, entre collègues ou en sortie d’équipe ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

A stand-up comedy to help you understand yourself better! Who am I? What makes me different from everyone else? Who are we?

German :

Ein Stand-up, um sich mit Humor und Selbstironie besser zu verstehen! Wer bin ich? Worin unterscheide ich mich von anderen? Wer sind wir?

Italiano :

Uno spettacolo di stand-up comedy che utilizza l’umorismo e l’autoironia per aiutarvi a capire meglio voi stessi! Chi sono? Cosa mi rende diverso da tutti gli altri? Chi siamo noi?

Espanol :

Un espectáculo de stand-up comedy que utiliza el humor y la autoburla para ayudarte a entenderte mejor ¿Quién soy? ¿Qué me diferencia de los demás? ¿Quiénes somos?

L’événement Héloïse de Clermont-Tonnerre dans Qui suis-je ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence