Héloïse de Clermont-Tonnerre dans QUI SUIS-JE? La Comédie de Metz Metz

Héloïse de Clermont-Tonnerre dans QUI SUIS-JE?

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

A découvrir entre amis, en couple, avec ses voisins, ses ados, ou entre collègues !

Qui suis-je ?

Sur quoi suis-je autre que les autres ?

Qui sommes-nous? Analyseur Persévérant ? Empathique ? Énergiseur ? Imagineur ? Promoteur ? Reconnaîtrez-vous vos collègues, votre moitié ou vos proches dans leur personnalité dominante ? (Indice oui.)

Héloïse, ninja aux 6 facettes, vous embarque dans un voyage coloré, décoiffant et délicieusement révélateur au cœur de nos 6 grandes personnalités pour le meilleur, pour le pire… et surtout pour en rire !

Plus qu’un seul-en-scène, une expérience immersive et drôle pour mieux se connaître, mieux comprendre les autres sans avoir envie de les “reprogrammer”, et repartir avec des clés pour mieux s’entendre.

Un spectacle dynamique, interactif et décomplexé, sérieux sans se prendre au sérieux, où l’on rit de nos différences, et de ce qui fait notre singularité. Quand l’humour flirte joyeusement avec la réflexion, le plaisir est garanti.

Tout public.Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Discover it with friends, couples, neighbors, teenagers or colleagues!

Who am I?

What makes me different from everyone else?

Who are we? Persevering Analyzer ? Empathetic? Energizer? Imagineer ? Promoter? Do you recognize your colleagues, significant other or loved ones in their dominant personality? (Hint: yes.)

Héloïse, the 6-faceted ninja, takes you on a colorful, hair-raising and delightfully revealing journey into the heart of our 6 great personalities: for better, for worse? and above all, for laughs!

More than a one-man show, an immersive, funny experience to help you get to know yourself better, understand others better without wanting to ?reprogram? them, and leave with the keys to getting along better.

A dynamic, interactive, no-holds-barred show, serious without taking itself too seriously, where we laugh at our differences, and at what makes us unique. When humor joyfully flirts with reflection, pleasure is guaranteed.

For all audiences.

L’événement Héloïse de Clermont-Tonnerre dans QUI SUIS-JE? Metz a été mis à jour le 2026-03-10 par AGENCE INSPIRE METZ