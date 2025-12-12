HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE – HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE DANS QUI SU – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE – HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE DANS QUI SU Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Nos 6 facettes pour le meilleur et pour le rire. Qui suis-je ? Sur quoi suis-je autre que les autres ? Qui sommes- nous ? Analyseur ? Persévérant ? Empathique ? Energiseur ? Imagineur ? Promoteur ? Reconnaitrez- vous vos collègues ou vos proches dans leur personnalité dominante ? Plus qu’un seul en scène, un voyage immersif et cocasse à travers nos 6 types de personnalités incarnés avec espièglerie par Héloïse pour le meilleur, pour le pire, et surtout pour en rire ! Héloïse, par ses questionnements et ses découvertes, nous fait vivre une expérience pour mieux se comprendre dans l’humour et l’autodérision et avoir des clés pour mieux s’entendre! Dynamique, drôle et intéractif, un spectacle sérieux sans se prendre au sérieux, où l’on parle préjugés, bien-être et relation aux autres. Un spectacle à découvrir entre amis, en famille ou entre collègue ! Quand l’humour se mêle joyeusement à la réflexion, c’est pur plaisir pour le public.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29