HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE – Héloïse de Clermont-Tonnerre – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

HELOISE DE CLERMONT-TONNERRE – Héloïse de Clermont-Tonnerre Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : HÉLOÏSE DE CLERMONT-TONNERREQui suis-je ? Sur quoi suis-je autre que les autres ? Qui sommes- nous ?Analyseur ? Persévérant ? Empathique ? Energiseur ? Imagineur ? Promoteur ?Reconnaitrez- vous vos proches ou vos collègues dans leur personnalité dominante ? Plus qu’un stand-up, un voyage immersif et cocasse à travers nos 6 types de personnalités incarnés avec espièglerie par la comédienne pour le meilleur, pour le pire, et surtout pour en rire !Héloïse, par ses questionnements et ses découvertes, nous fait vivre une expérience pour mieux se comprendre et avoir des clés pour mieux s’entendre!Dynamique, drôle, intéractif et énergisant, un spectacle sérieux sans se prendre au sérieux, où l’on parle préjugés, bien-être et relation aux autres. Crée en 2024 et en tournée depuis au théâtre et en entreprise, Héloïse nous invite à mieux nous comprendre dans l’humour et l’autodérision et avoir des clés pour mieux s’entendre. Un seul en scène drôle et percutant sur la compréhension de la personnalité. Le public adhère, la presse soutient tel Radio France Bleu et Ouest France, les entreprises en font leur évènementiel!Un spectacle à découvrir entre amis, en couple, avec ses voisins, ses ados ou entre collègues!Quand l’humour se mêle joyeusement à la réflexion, c’est pur plaisir pour le public.

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31