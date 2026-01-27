HELOÏSE DE CLERMONT-TONNERRE LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

HELOÏSE DE CLERMONT-TONNERRE

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-14 21:50:00

2026-03-12

Nos 6 facettes pour le meilleur et pour le rire.

Qui suis-je ? Sur quoi suis-je autre que les autres ? Qui sommes- nous ?

Analyseur ? Persévérant ? Empathique ? Energiseur ? Imagineur ? Promoteur ?

Reconnaitrez- vous vos proches ou vos collègues dans leur personnalité dominante ?

Véritable voyage immersif et cocasse à travers nos 6 types de personnalités incarnés avec espièglerie par la comédienne pour le meilleur, pour le pire, et surtout pour en rire !Héloïse, par ses questionnements et ses découvertes, nous fait vivre une expérience pour mieux se comprendre et avoir des clés pour mieux s’entendre!

Our 6 facets for better and for laughter.

Who am I? What makes me different from everyone else? Who are we?

Analytical? Persevering? Empathetic? Energizer? Imagineer ? Promoter?

Would you recognize your loved ones or colleagues in their dominant personality?

