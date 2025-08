Héloïse Robin – L’art de la couleur Château de La Gobinière Orvault

Héloïse Robin – L’art de la couleur Château de La Gobinière Orvault dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 15:00 – 18:00

Gratuit : oui GratuitVisite libre Tout public

Formée à diverses techniques traditionnelles (laque, dorure, sgraffito), Héloïse Robin concentre ses recherches sur la couleur, sa stratifcation, sa puissance vibratoire. Ses compositions se focalisent notamment sur le paysage et les formes naturelles végétales. A l’utilisation d’une palette chromatique intense, l’artiste allie une douceur formelle, dans la souplesse des transitions colorées et dans les gestes qui leur sont associés (estompage, ponçage…)Gratuit / Sans réservationChâteau de la Gobinière – 37 Avenue de la Ferrière, 44700 Orvault02 51 78 33 33du lundi au vendredi de 8h30/12h30 et 13h30/17h30. La salle d’exposition du château de la Gobinière est également ouverte, le dimanche de 15h à 18h.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 0251783747