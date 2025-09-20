Helsingor, le château d’Hamlet Château de Buc Buc

16 € et 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Découvrez l’histoire mythique du prince du Danemark en théâtre immersif.

La plus célèbre pièce de tous les temps se déroule sous vos yeux en même temps dans toutes les pièces du château de Buc. C’est vous qui choisirez votre propre parcours, choisirez-vous de suivre Ophélie, Polonius ou Hamlet ?

Pour la première fois hors du château de Vincennes ou il fut joué pendant plusieurs saisons, Helsingor vous transporte hors du temps et de l’espace au cœur même de l’action du chef d’œuvre de Shakespeare.

Helsingør – Château d’Hamlet est “une expérience envoûtante” (Le Parisien),

“un labyrinthe enchanté” (Le Figaro),

“terriblement vivant et enthousiasmant” (Télérama TTT).

“dispositif inhabituel qui n’enlève rien au théâtre et décuple la surprise, le frémissement, l’émotion” (Pariscope).

Château de Buc 20 rue Louis-Massotte 78530 Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France

Spectacle « Helsingør – Château d’Hamlet »

Emersion