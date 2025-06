HELYS recrute des agents de production H/F en CDI – Agence RENNES EST Vern-sur-Seiche 26 juin 2025

Hélys est un groupement d’employeurs qui propose une mise à disposition des ses salariés en CDI . Vous êtes embauché chez Hélys et êtes mis à disposition des deux mêmes entreprises au cours de l’année pour répondre à leur saisonnalité. Vous bénéficiez donc d’un contrat et d’une rémunération garantie tout au long des 12 mois de l’année 5 semaines de congés payés 3 semaines en moyenne de récupération d’heures supplémentaires mutuelle d’entreprise.

Présentation d’HELYS et des postes à pourvoir puis entretiens individuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine