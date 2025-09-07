Hem en Fiesta Parc de la mairie Hem Hem

Hem en Fiesta Parc de la mairie Hem Hem dimanche 7 septembre 2025.

Hem en Fiesta Dimanche 7 septembre, 11h00 Parc de la mairie Hem Nord

Place à une explosion d’animations gratuites pour petits et grands dans le parc de la mairie ! Les enfants seront comblés avec des carrousels, chaises volantes, machines à confettis et à bonbons, pendant que les plus grands profiteront de trampolines, rodéo licorne, palmier à escalader et d’une étonnante discothèque gonflable.

Le Pétanque Club de Hem vous propose également un concours en doublette formée en 3 parties, ouvert à tous ! Fin des inscriptions 14h45 le jour J.

J’Hem Pêche organise également le challenge de pêche de la Ville de Hem à la base de loisirs le matin du dimanche 7 septembre.

La compagnie Métalu à chahuter promet un voyage sonore et ludique avec des machines interactives : le Vélo-en-chantant, les Cloches pied ou encore le Pong, un jeu collaboratif qui met le corps en mouvement. Le tout sera rythmé par quatre sets de DJ de 30 minutes dans une scénographie joyeuse et colorée.

Côté spectacles, la magie opère aussi. « Désaccords parfaits », de la compagnie Zique à tout bout de champs, met en scène le choc aussi touchant qu’hilarant entre une diva lyrique et une musicienne maladroite mais lumineuse.

Autre moment fort : « Gromic », un spectacle de clown visuel plusieurs fois primé en Europe, propose une comédie tendre et poétique où petits et grands rient ensemble sans même savoir pourquoi.

Et pour clore ce week-end en beauté, place aux « Folies » de la compagnie Remue-Ménage : un spectacle de rue étourdissant, clin d’œil aux Années Folles, mêlant extravagance, plumes, paillettes et frénésie. Une heure d’émerveillement garanti !

Avec Hem en Fête, la ville célèbre la Fiesta dans ce qu’elle a de plus précieux : le partage, la joie, l’audace et l’émotion. fiesta lille3000

