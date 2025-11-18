Hematopoietic stem cell aging and adaptation to stress Collège de France Paris Mardi 18 novembre, 17h30 L’accès en présentiel est libre, dans la limite des places disponibles.

Hematopoietic stem cell aging and adaptation to stress with HEC Alumni

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister à la conférence d’Emmanuelle Passegué, Directrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l’université Columbia

HEMATOPOIETIC STEM CELL AGING AND ADAPTATION TO STRESS

qui aura lieu mardi 18 novembre 2025 de 17h30 à 18h30 dans l’Amphithéâtre Mireille Delmas-Marty.

“Although young adult HSCs employ finely tuned mechanisms to balance pro-survival and stress responses, these maintenance strategies provoke vulnerabilities that manifest with continued age, leading to a decline in function. We will examine HSC biology through the lens of antagonistic pleiotropy, whereby the same mechanisms that are important for reproductive fitness form the basis for functional decline during aging. We will particularly highlight the central role of cell cycle regulation, niche cell reliance, inflammatory responses, cellular memory, and distinct metabolic regulation in driving HSC aging features, including expansion of the HSC pool, decreased self-renewal ability, myeloid-biased differentiation, and genomic instability leading to clonal hematopoiesis (CH) and leukemic transformation.”

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

L’accès en présentiel est libre, dans la limite des places disponibles.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Retrouvez les prochaines manifestations santé que nous vous recommandons dans l’Agenda du Hub Santé ici et dans l’Agenda du Club Santé ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T18:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/hematopoietic-stem-cell-aging-and-adaptation-to-stress/2025/11/16/13108

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris