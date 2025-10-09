Hemmersdorf pop festival Guerstling

Hemmersdorf pop festival Guerstling jeudi 9 octobre 2025.

Hemmersdorf pop festival

Guerstling Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-09

Une vitrine, c’est plus qu’une plaque de verre. C’est une invitation à s’émerveiller. Elle montre du neuf, de l’inattendu, parfois même de l’impossible et le rend tangible. C’est exactement ce sentiment que le Hemmersdorf Pop Festival 2025 veut apporter dans la région Sarre-Moselle, en plein cœur du territoire frontalier franco-allemand.

Ici, pas de cases, pas de frontières figées. Ici, une seule question se pose Pourquoi pas ? Por qué no ?

Pourquoi pas le techno avec la musique classique ? Pourquoi pas le flamenco avec le jazz ?

Pourquoi pas un quatuor à cordes avec une boîte à rythmes ?

Pourquoi pas une autrice-compositrice du Costa Rica qui entrelace ses racines avec l’électronique d’avant-garde ? Pourquoi pas dans les villages ?

Depuis 2019, le festival fait résonner les courants musicaux internationaux jusque dans les espaces ruraux et fait de Hemmersdorf un phare culturel qui rayonne bien au-delà de la Grande Région. Sa programmation s’étend de la néo-classique au jazz innovant en passant par l’indie-pop soigneusement sélectionnée et souvent réservée aux grandes scènes telles que l’Elbphilharmonie, la Royal Albert Hall ou les clubs des métropoles.Adultes

39 .

Guerstling 57320 Moselle Grand Est +33 1772756128

English :

A showcase is more than a sheet of glass. It’s an invitation to marvel. It shows the new, the unexpected, sometimes even the impossible? and makes it tangible. This is exactly the feeling that the Hemmersdorf Pop Festival 2025 aims to bring to the Saar-Moselle region, right in the heart of the Franco-German border region.

No boxes, no fixed borders. Just one question: Why not? Por qué no?

Why not techno with classical music? Why not flamenco with jazz?

Why not a string quartet with a drum machine?

Why not a Costa Rican singer-songwriter who interweaves her roots with avant-garde electronics? Why not in the villages?

Since 2019, the festival has been bringing international musical trends to rural areas? and making Hemmersdorf a cultural beacon far beyond the Greater Region. The program ranges from neo-classical to innovative jazz and indie-pop carefully selected and often reserved for major venues such as the Elbphilharmonie, the Royal Albert Hall or metropolitan clubs.

German :

Ein Schaufenster ist mehr als eine Glasplatte. Es ist eine Einladung zum Staunen. Es zeigt Neues, Unerwartetes, manchmal sogar Unmögliches ? und macht es greifbar. Genau dieses Gefühl will das Hemmersdorfer Pop Festival 2025 in die Saar-Mosel-Region bringen, mitten ins deutsch-französische Grenzgebiet.

Hier gibt es keine Schubladen, keine starren Grenzen. Hier stellt sich nur eine Frage: Warum nicht? Por qué no?

Warum nicht Techno mit klassischer Musik? Warum nicht Flamenco mit Jazz?

Warum nicht ein Streichquartett mit einem Drumcomputer?

Warum nicht eine Singer-Songwriterin aus Costa Rica, die ihre Wurzeln mit avantgardistischer Elektronik verflechtet? Warum nicht in den Dörfern?

Seit 2019 bringt das Festival internationale Musikströmungen bis in die ländlichen Räume zum Klingen ? und macht Hemmersdorf zu einem kulturellen Leuchtturm, der weit über die Großregion hinaus strahlt. Sein Programm reicht von Neoklassik über Indie-Pop bis hin zu innovativem Jazz ? sorgfältig ausgewählt und oft nur auf großen Bühnen wie der Elbphilharmonie, der Royal Albert Hall oder in den Clubs der Metropolen zu erleben.

Italiano :

Una vetrina è più di una semplice lastra di vetro. È un invito alla meraviglia. Mostra il nuovo, l’inaspettato, a volte persino l’impossibile, e lo rende tangibile. Questa è esattamente la sensazione che l’Hemmersdorf Pop Festival 2025 vuole portare nella regione di Saar-Moselle, proprio nel cuore della zona di confine franco-tedesca.

Qui non ci sono scatole, né confini fissi. C’è solo una domanda: perché no? Por qué no?

Perché non la techno con la musica classica? Perché non il flamenco con il jazz?

Perché non un quartetto d’archi con una drum machine?

Perché non una cantautrice costaricana che intreccia le sue radici con l’elettronica d’avanguardia? Perché non nei villaggi?

Dal 2019, il festival porta le tendenze musicali internazionali nelle zone rurali e fa di Hemmersdorf un faro culturale che va ben oltre la Grande Regione. Il programma spazia dalla neo-classica al jazz innovativo e all’indie-pop accuratamente selezionato e spesso riservato a sedi importanti come la Elbphilharmonie, la Royal Albert Hall o i club metropolitani.

Espanol :

Una vitrina es algo más que una hoja de cristal. Es una invitación a maravillarse. Muestra lo nuevo, lo inesperado, a veces incluso lo imposible… y lo hace tangible. Esta es exactamente la sensación que el Festival Pop de Hemmersdorf 2025 quiere llevar a la región del Sarre-Mosela, en plena zona fronteriza franco-alemana.

Aquí no hay cajas, ni fronteras fijas. Sólo hay una pregunta: ¿Por qué no? ¿Por qué no?

¿Por qué no tecno con música clásica? ¿Por qué no flamenco con jazz?

¿Por qué no un cuarteto de cuerda con una caja de ritmos?

¿Por qué no una cantautora costarricense que entrelaza sus raíces con la electrónica de vanguardia? ¿Por qué no en los pueblos?

Desde 2019, el festival lleva las tendencias musicales internacionales a las zonas rurales… y hace de Hemmersdorf un faro cultural que llega mucho más allá de la Gran Región. El programa abarca desde el neoclásico hasta el jazz innovador y el indie-pop, cuidadosamente seleccionados y a menudo reservados para grandes recintos como la Elbphilharmonie, el Royal Albert Hall o los clubes metropolitanos.

L’événement Hemmersdorf pop festival Guerstling a été mis à jour le 2025-09-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME