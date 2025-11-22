Henan Trail Trail nocturne Hénanbihen
Henan Trail Trail nocturne Hénanbihen samedi 22 novembre 2025.
Henan Trail Trail nocturne
Le bourg Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Cette année, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 10ème édition du Trail Nocturne d’Hénanbihen !
Organisé par l’association Henantrail avec le soutien des parents d’élèves des écoles Saint-Joseph (Hénanbihen) et Notre-Dame des Champs (Saint-Denoual), ainsi que d’anciens parents et des habitants de la commune, cet événement mobilise plus de 150 bénévoles.
Lors des deux dernières éditions, près de 1000 coureurs ont répondu présents !
Comme chaque fois, cette grande journée sportive et conviviale sera rythmée par
-des randonnées pédestres 8,5 et 15 km
– des courses enfants,
– une course nature de 8,5 km,
– le traditionnel Trail nocturne 16 km course faisant partie du Challenge Crédit Agricole Pays de DINAN et de la Côte de l’Émeraude
Attention 2 barrières horaires 8ème km (Ravito) à 19h25 (1h10 de course) 8’45’’/km et au 12ème km à 20 h 00 (1h45) 8’45’’/km
ET La nouveauté 2025 le Trail des Templiers 26 km un défi supplémentaire pour les amateurs de longues distances ! Circuit et parcours sans animation. [une barrière horaire sera mise en place aux environs du 19ème km à 16h 45 (8 mn/ km)]
Cette année encore, votre participation soutient des causes qui nous tiennent à cœur
1 inscription adulte = 1 € reversé aux associations Syndrome de Lowe et For Rose .
Le trail contribue également au financement des projets pédagogiques des écoles Saint-Joseph et Notre-Dame des Champs.
Clôture des inscriptions en ligne pour les courses adultes Dimanche 16 novembre 2025 à 23h30 .
Le bourg Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Henan Trail Trail nocturne Hénanbihen a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor