Henan Trail Trail nocturne Hénanbihen

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Cette année, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 10ème édition du Trail Nocturne d’Hénanbihen !

Organisé par l’association Henantrail avec le soutien des parents d’élèves des écoles Saint-Joseph (Hénanbihen) et Notre-Dame des Champs (Saint-Denoual), ainsi que d’anciens parents et des habitants de la commune, cet événement mobilise plus de 150 bénévoles.

Lors des deux dernières éditions, près de 1000 coureurs ont répondu présents !

Comme chaque fois, cette grande journée sportive et conviviale sera rythmée par

-des randonnées pédestres 8,5 et 15 km

– des courses enfants,

– une course nature de 8,5 km,

– le traditionnel Trail nocturne 16 km course faisant partie du Challenge Crédit Agricole Pays de DINAN et de la Côte de l’Émeraude

Attention 2 barrières horaires 8ème km (Ravito) à 19h25 (1h10 de course) 8’45’’/km et au 12ème km à 20 h 00 (1h45) 8’45’’/km

ET La nouveauté 2025 le Trail des Templiers 26 km un défi supplémentaire pour les amateurs de longues distances ! Circuit et parcours sans animation. [une barrière horaire sera mise en place aux environs du 19ème km à 16h 45 (8 mn/ km)]

Cette année encore, votre participation soutient des causes qui nous tiennent à cœur

1 inscription adulte = 1 € reversé aux associations Syndrome de Lowe et For Rose .

Le trail contribue également au financement des projets pédagogiques des écoles Saint-Joseph et Notre-Dame des Champs.

Clôture des inscriptions en ligne pour les courses adultes Dimanche 16 novembre 2025 à 23h30 .

Le bourg Hénanbihen 22550 Côtes-d'Armor Bretagne

