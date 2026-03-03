Hendaia euskaraz 1605 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes Sorginkeria, jukutriak eta dantzak Route de la Corniche Hendaye

Hendaia euskaraz 1605 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes Sorginkeria, jukutriak eta dantzak

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Visite en euskara de l’exposition de l’historien Claude Labat et du dessinateur Marko sur les fameuses chasses aux sorcières du Labourd et de Navarre. .

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hendaia euskaraz 1605 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes Sorginkeria, jukutriak eta dantzak

L’événement Hendaia euskaraz 1605 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes Sorginkeria, jukutriak eta dantzak Hendaye a été mis à jour le 2026-02-28 par Hendaye Tourisme & Commerce