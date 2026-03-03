Hendaia euskaraz Projection Le Bataillon Guernica Médiathèque Hendaye

Hendaia euskaraz Projection Le Bataillon Guernica

Médiathèque 4 Rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Projection du documentaire (VO basque non sous-titrée) suivie de la présentation du livre et d’un échange avec l’auteur Franck Dolosor.

Places limitées.

À l’occasion du 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le journaliste Franck Dolosor publie un livre sur le bataillon Gernika aux éditions Pamiela.

Lors des combats de la Pointe de Grave, en avril 1945, cinq gudaris ou combattants basques avaient perdu la vie et une vingtaine d’autres ont été blessés.

En 2015, avec le réalisateur Iban Gonzalez, il avait déjà réalisé un documentaire sur la seule unité militaire basque qui a combattu contre les nazis en France. En collaboration avec la maison d’édition Pamiela, Franck Dolosor présente maintenant des photographies, des documents et des entretiens inédits sur le bataillon Gernika… .

