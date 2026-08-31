Hendaia Film Festival Exposition croisée Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
mercredi 14 octobre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Hendaia Film Festival Exposition croisée
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Thierry Gauthier vous invite à découvrir au travers de photographies captivantes son
voyage en Corée du Sud.
Quant à Arsène Tighrine, en combinant peinture, dessin et multimedia, il explore l’identité, la transformation et la condition humaine. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Hendaia Film Festival Exposition croisée
L’événement Hendaia Film Festival Exposition croisée Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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