Hendaia Film Festival Exposition croisée Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Hendaia Film Festival Exposition croisée

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Thierry Gauthier vous invite à découvrir au travers de photographies captivantes son

voyage en Corée du Sud.

Quant à Arsène Tighrine, en combinant peinture, dessin et multimedia, il explore l’identité, la transformation et la condition humaine. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Hendaia Film Festival Exposition croisée

L’événement Hendaia Film Festival Exposition croisée Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce