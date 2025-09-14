Hendaia Surf Swap Hendaye

121 Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Nouvel évènement une journée entièrement dédiée au surf et à la famille Plage Sokoburu, de 12h à 20h, venez découvrir les animations proposées pour petits et grands Grand vide-grenier d’articles de surf uniquement.

Inscriptions et renseignements chez Ona Ona 07 45 43 47 59 .

121 Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 43 47 59

L’événement Hendaia Surf Swap Hendaye a été mis à jour le 2025-08-05 par Hendaye Tourisme & Commerce