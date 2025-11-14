Henri Agnel, d’Arras à Kaboul… Musique du monde Théâtre Mandapa Paris
Poésies et Modes en Grande Méditerranée.
Pour ce voyage modal, Henri Agnel chantera des chants de trouvères, de troubadours, judéo-espagnol, arabo-andalous, et jouera des estampies italiennes du XIVᵉ siècle, et des musiques classiques arabes et afghanes.
Henri Agnel : musicien classique et contemporain de formation, il se spécialise dans les musiques et les instruments du Moyen-Âge, de la renaissance et de l’époque baroque depuis son entrée dans l’ensemble Les Ménestriers en 1974.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T22:00:00.000+01:00
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/henri-agnel-darras-a-kaboul 0145899900 lemandapa@gmail.com
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00