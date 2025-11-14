Henri Agnel, d’Arras à Kaboul… Musique du monde Théâtre Mandapa Paris Vendredi 14 novembre, 20h30 20/15/10

Poésies et Modes en Grande Méditerranée.

Pour ce voyage modal, Henri Agnel chantera des chants de trouvères, de troubadours, judéo-espagnol, arabo-andalous, et jouera des estampies italiennes du XIVᵉ siècle, et des musiques classiques arabes et afghanes.

Henri Agnel : musicien classique et contemporain de formation, il se spécialise dans les musiques et les instruments du Moyen-Âge, de la renaissance et de l’époque baroque depuis son entrée dans l’ensemble Les Ménestriers en 1974.

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/henri-agnel-darras-a-kaboul 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00