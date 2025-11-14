Henri Agnel, d’Arras à Kaboul… Théâtre Mandapa Paris

Henri Agnel, d’Arras à Kaboul… Théâtre Mandapa Paris vendredi 14 novembre 2025.

Pour ce voyage modal, Henri Agnel chantera des chants de trouvères, de troubadours, judéo-espagnol, arabo-andalous, et jouera des estampies italiennes du XIVᵉ siècle, et des musiques classiques arabes et afghanes.

Henri Agnel : musicien classique et contemporain de formation, il se spécialise dans les musiques et les instruments du Moyen-Âge, de la renaissance et de l’époque baroque depuis son entrée dans l’ensemble Les Ménestriers en 1974.

Poésies et Modes en Grande Méditerranée.

Henri Agnel – chant, cistre et oud

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant plein tarif : 20 EUR

tarif réduit : 15 EUR

tarif enfant : 10 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa