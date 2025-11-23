HENRI DES EN SOLO 1 – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

HENRI DES EN SOLO 1 Début : 2025-11-23 à 16:00. Tarif : – euros.

Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.Pas avant 4 ans.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76