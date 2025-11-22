HENRI DES EN SOLO 1 – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

HENRI DES EN SOLO 1 Début : 2025-11-22 à 16:00. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRÉSENTE : HENRI DES EN SOLO 1PAS AVANT 4 ANSPartagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72