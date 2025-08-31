Henri Dès en solo + 1 Cité des Congrès Nantes

Henri Dès en solo + 1 Cité des Congrès Nantes samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:00 –

Gratuit : non 36 € à 49 € 36 € à 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/henri-des-en-solo-1.html Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Concert Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux. Public : à partir de 4 ans minimum Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/henri-des-en-solo-1.html