HENRI DES EN SOLO – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

HENRI DES EN SOLO Début : 2026-02-08 à 11:00. Tarif : – euros.

Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.Concert assis à partir de 3 ansDurée : 1h15

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86