Henri Giffard, l’inventeur du ballon dirigeable, Salle associative – Bibliothèque, Moisson

Informations pratiques

Henri Giffard, l’inventeur du ballon dirigeable Dimanche 20 septembre, 14h30 Salle associative – Bibliothèque Yvelines

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La machine à vapeur dans l’aérostation au XIXe siècle

L’ingénieur Henri Giffard est le premier à avoir fait voler un aéronef motorisé au monde !

Conférence par Mr Jean Molveau, président de la commission Aérostation de l’Aéro-club de France.

Henri Giffard est l’un des ingénieurs les plus prolifiques de son temps, reconnu comme tel par ses pairs. Le XIXe siècle, c’est l’âge d’or de la vapeur comme source d’énergie, il a déposé de nombreux brevets dans ce domaine et notamment sur son utilisation dans l’aérostation. Ainsi Gustave Eiffel a-t-il voulu que le nom d’Henri Giffard figure parmi les 72 savants inscrits sur la Tour Eiffel.

Il est ainsi le tout premier à avoir fait voler un aérostat propulsé par une machine à vapeur, premier ballon dirigeable et premier aéronef motorisé au monde en 1852 !

Plus tard, il mit au point un « système » de ballon captif capable d’emmener des passagers, dont les principes, certes rajeunis, sont encore utilisés aujourd’hui par la société Aérophile qui fait ascensionner entre autres le « ballon de Paris », au square André Citroën, et la célèbre « vasque olympique ».

Salle associative – Bibliothèque 27 route de Lavacourt 78840 Moisson Moisson 78840 Yvelines Île-de-France

Conférence

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