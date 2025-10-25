HENRI LEQUIEN LE TOUR DU MONDE EN CHANSONS Sète

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Henri Lequien propose un tour du monde en chansons (et en français) qui permet de voyager tout autour de la planète pendant 1 h 15 sans quitter son siège.Selon son inspiration du moment, L’Angleterre, l’Italie, les Etats-Unis, l’Algérie, le Chili, la Chine, le Portugal, etc seront au programme de l’Audace. Musicalement, la bossa nova, le reggae, la rumba s’échappent de sa guitare rythmique inspirée des musiques du monde. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Henri Lequien offers a world tour in song (and in French) that takes you around the planet for 1 h 15 without leaving your seat.

German :

Henri Lequien bietet eine Weltreise in Liedern (und auf Französisch) an, bei der man 1 Stunde und 15 Minuten lang rund um den Globus reisen kann, ohne seinen Sitzplatz zu verlassen.

Italiano :

Henri Lequien propone un giro del mondo in canzoni (e in francese) che vi porterà in giro per il pianeta per 1 ora e 15 minuti senza lasciare la vostra poltrona.

Espanol :

Henri Lequien le propone una vuelta al mundo cantada (y en francés) que le lleva a recorrer el planeta durante 1 hora y 15 minutos sin moverse de su asiento.

