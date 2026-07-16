Henri Martinie, L’Art du plein cadre, Archives départementales de la Corrèze, Saint-Martin-la-Méanne

Informations pratiques

Henri Martinie, L’Art du plein cadre 2 février – 23 avril 2027 Archives départementales de la Corrèze Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T08:30:00+01:00 – 2027-02-02T17:00:00+01:00

Fin : 2027-04-23T08:30:00+02:00 – 2027-04-23T17:00:00+02:00

Né dans un milieu modeste à Allassac en Corrèze en 1885, Henri Martinie s’est imposé comme une figure marquante de la photographie littéraire du XXᵉ siècle. Dans son studio parisien du 19 rue de Penthièvre, il réalise, entre 1920 et 1940, une série exceptionnelle de portraits d’écrivains et d’artistes français et étrangers. Parmi eux, Philippe Soupault, Georges Bernanos, Jean Cocteau, James Joyce, Francis Scott Fitzgerald ou encore Paul Éluard.

La maison Martinie a également entretenu une collaboration régulière avec l’Assemblée nationale, où elle disposait d’un emplacement réservé. Le photographe puis son fils y réalisèrent de très nombreux portraits d’hommes politiques des années 1920 aux années 1950.

Si le travail photographique d’Henri Martinie n’a jamais cessé d’être publié, la vie de leur auteur reste méconnue. La Bibliothèque historique de la Ville de Paris et l’association La Corrèze en partage se mobilisent pour appréhender et rendre compte et du milieu familial et du son parcours professionnel de l’auteur.

L’exposition présentera une cinquantaine de tirages modernes consacrés aux artistes, gens de lettres et personnalités politiques ; portraits aux regards denses et directs où Martinie tente de révéler la force et l’univers intérieur de figures majeures ayant marqué la vie culturelle et sociale. Des vidéos permettront de découvrir les autres travaux du studio Martinie : monde du spectacle et de l’actualité, séquence corrézienne en hommage à sa terre natale et séquence Clemenceau, rencontre privilégiée et emblématique.

Cette exposition est présentée aux Archives départementales de Corrèze à Tulle et organisée par :

La Bibliothèque historique de la ville de Paris Les Collections Roger-Viollet La Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) est un établissement patrimonial municipal relevant de la Ville de Paris, spécialisé dans la conservation, l’étude et la valorisation de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. Elle conserve des collections patrimoniales d’importance majeure couvrant les dimensions historiques, urbaines, politiques, sociales, culturelles, littéraires et artistiques du territoire parisien et francilien. Elle assure notamment la conservation des quelques huit millions d’items des Collections photographiques Roger-Viollet, ensemble patrimonial de référence fondé en 1938 par Hélène Roger et Jean Fischer, reconnu pour sa valeur documentaire, historique et artistique et légué à la Ville de Paris en 1985. www.paris.fr

et L’association La Corrèze en Partage qui réunit depuis juillet 2023 des Corréziennes, des Corréziens et des amis de la Corrèze en France et à l’étranger. Elle participe dans le monde entier à la promotion des richesses du département situé au cœur de la France, dans un esprit d’échanges et de convivialité. Elle développe de nombreuses initiatives dans les domaines culturels, patrimoniaux et éducatifs. Elle ouvre et anime en France et à l’étranger des “Ambassades de la Corrèze” dans des lieux conviviaux qui mettent en valeur son territoire et favorisent des liens amicaux avec les communautés des pays d’accueil (Paris, Dakar, Casablanca, Bangkok, Bruxelles, Londres …bientôt à Tokyo et San Francisco …). www.lacorrezeenpartage.fr – contact@lacorrezeenpartage.fr

Archives départementales de la Corrèze Le Touron 19000 Tulle Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 11 91 http://www.archives.correze.fr [{« link »: « http://www.paris.fr »}, {« link »: « http://www.lacorrezeenpartage.fr »}, {« link »: « mailto:contact@lacorrezeenpartage.fr »}] Les Archives départementales de la Corrèze, installées à Tulle, ont pour vocation de conserver et transmettre la mémoire du département. Elles collectent, classent et préservent les documents produits par les administrations, mais aussi des archives privées, retraçant l’histoire corrézienne du Moyen Âge à aujourd’hui. Leur mission est également de rendre ces ressources accessibles au public, en salle de lecture comme en ligne. Au-delà de la conservation, les Archives jouent un rôle culturel majeur en organisant des expositions, conférences et ateliers destinés à faire découvrir la richesse du patrimoine écrit. Leur site de Tulle accueille régulièrement des expositions temporaires qui mettent en lumière des thèmes historiques, artistiques ou sociaux. En conjuguant mémoire, pédagogie et diffusion culturelle, les Archives départementales de la Corrèze constituent un véritable lieu de savoir et de découverte pour tous. Du lundi au jeudi de 8h30-17h, le vendredi de 8h30-16h30

Né dans un milieu modeste à Allassac en Corrèze en 1885, Henri Martinie s’est imposé comme une figure marquante de la photographie littéraire du XXᵉ siècle. Dans son studio parisien du 19 rue de…

© Henri Martinie / Collections Roger-Viollet / Bibliothèque historique de la Ville de Paris