Henri Rivière et le japonisme – conférence, Lamballe Terre & Mer, Lamballe-Armor
Henri Rivière et le japonisme – conférence, Lamballe Terre & Mer, Lamballe-Armor vendredi 5 juin 2026.
Henri Rivière et le japonisme – conférence Vendredi 5 juin, 18h00 Lamballe Terre & Mer Côtes-d’Armor
Sur réservation – grtauit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Olivier Levasseur, Docteur en Histoire moderne.
La découverte de l’art japonais par Henri Rivière dans les années 1880 va marquer un véritable tournant pour lui. Il devient alors l’un des représentants les plus éclatants du japonisme, mouvement artistique mêlant inspirations occidentales et japonaises. Mais Rivière fut également un collectionneur érudit de l’art d’Extrême-Orient, réunissant plusieurs centaines d’estampes de ses maîtres.
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La découverte de l’art japonais par Henri Rivière dans les années 1880 marque un véritable tournant pour lui. Il devient alors l’un des représentants du japonisme. Par Olivier Levasseur.
Henri Rivière
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