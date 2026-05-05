Henri Rivière et le japonisme – conférence, Lamballe Terre & Mer, Lamballe-Armor

Henri Rivière et le japonisme – conférence Vendredi 5 juin, 18h00 Lamballe Terre & Mer Côtes-d’Armor

Sur réservation – grtauit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Olivier Levasseur, Docteur en Histoire moderne.

La découverte de l’art japonais par Henri Rivière dans les années 1880 va marquer un véritable tournant pour lui. Il devient alors l’un des représentants les plus éclatants du japonisme, mouvement artistique mêlant inspirations occidentales et japonaises. Mais Rivière fut également un collectionneur érudit de l’art d’Extrême-Orient, réunissant plusieurs centaines d’estampes de ses maîtres.

Lamballe Terre & Mer 41 rue Saint-Martin 22400 Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.musee-meheut.fr/henri-riviere-et-le-japonisme.html »}]

La découverte de l’art japonais par Henri Rivière dans les années 1880 marque un véritable tournant pour lui. Il devient alors l’un des représentants du japonisme. Par Olivier Levasseur.

Henri Rivière