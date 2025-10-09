Henri Salvador est un voyou – Voyou Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Henri Salvador est un voyou – Voyou Capellia La Chapelle-sur-Erdre jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:00 – 21:00

Gratuit : non TA : 20 € / TR : 12 € Réservation en ligne sur : lodyssee-lagobiniere.fr / https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/29-henri-salvador-est-un-voyououPar téléphone : 02 51 78 37 47 Tout public

Après la parution de son deuxième album, le nantais Voyou revient en maitre d’oeuvre d’une création originale qui célèbre l’immense répertoire d’Henri Salvador. A bien écouter ses albums précédents, des correspondances intimes nous apparaissent, dans les univers musicaux de ces deux artistes solaires.Armé de sa trompette et entouré de musiciens au groove certain, Voyou irrigue sa pop lumineuse avec la puissance textuelle et la bossa bova langoureuse de monsieur Henri, pour un concert empli d’une méloncolie joyeuse contagieuse Réserver sa place en ligne ContactService Culture Ville d’Orvault37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault02 51 78 33 33

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 02 51 78 37 47 http://lodyssee-lagobiniere.fr