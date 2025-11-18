Henri Texier Blue Roots quintet Théâtre Municipal de Coutances Coutances
Henri Texier Blue Roots quintet Théâtre Municipal de Coutances Coutances samedi 7 mars 2026.
Henri Texier Blue Roots quintet
Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:50:00
2026-03-07
On ne présente plus Henri Texier, l’emblématique contrebassiste et compositeur, venu bien souvent à Coutances !
Au long de sa prestigieuse carrière, il a parcouru le monde à la tête de très nombreux groupes et enregistré plus de cent disques dont vingt-cinq sous son nom. Symbole d’une génération de musiciens décomplexée et avide d’expérimentation, il a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales. Pour ce rendez-vous de jazz en saison, il présentera son nouveau groupe, le Blue Roots quintet, créé à l’occasion de ses 60 ans de carrière et de ses 80 bougies ! Accompagné de ses fidèles musiciens Sébastien Texier et Gautier Garrigue, et des talentueux Emmanuel Borghi et Hermon Mehari, il nous emmène à la découverte de territoires inconnus et de compositions anciennes revisitées sous un jour nouveau.
Nous sommes impatients de recevoir à nouveau cet ami de longue date avec un tout nouvel album sous le bras. Bon anniversaire Monsieur Texier ! .
Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com
