Henri Texier Blue Roots quintet Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Henri Texier Blue Roots quintet

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:50:00

Date(s) :

2026-03-07

On ne présente plus Henri Texier, l’emblématique contrebassiste et compositeur, venu bien souvent à Coutances !

Au long de sa prestigieuse carrière, il a parcouru le monde à la tête de très nombreux groupes et enregistré plus de cent disques dont vingt-cinq sous son nom. Symbole d’une génération de musiciens décomplexée et avide d’expérimentation, il a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales. Pour ce rendez-vous de jazz en saison, il présentera son nouveau groupe, le Blue Roots quintet, créé à l’occasion de ses 60 ans de carrière et de ses 80 bougies ! Accompagné de ses fidèles musiciens Sébastien Texier et Gautier Garrigue, et des talentueux Emmanuel Borghi et Hermon Mehari, il nous emmène à la découverte de territoires inconnus et de compositions anciennes revisitées sous un jour nouveau.

Nous sommes impatients de recevoir à nouveau cet ami de longue date avec un tout nouvel album sous le bras. Bon anniversaire Monsieur Texier ! .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Henri Texier Blue Roots quintet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Henri Texier Blue Roots quintet Coutances a été mis à jour le 2025-11-18 par Coutances Tourisme