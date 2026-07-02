Henry Anglade VTT 2026 Complexe sportif Minssieux Brignais

Informations pratiques

Brignais

Henry Anglade VTT 2026

Complexe sportif Minssieux Bd des Sports Brignais Rhône

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Randonnées VTT, VTTAE, Gravel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La 35ème édition de LA HENRY ANGLADE VTT organisée par le Vélo Club de Brignais aura lieu le dimanche 27 septembre 2026, au programme courses et randonnées VTT et GRAVEL !

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Complexe sportif Minssieux Bd des Sports Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 64 29 74 henry.anglade@velo-club-brignais.com

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English :

The 35th edition of the LA HENRY ANGLADE MTB event, organized by the Brignais Cycling Club, will take place on Sunday, September 27, 2026, featuring MTB and gravel races and rides!

L’événement Henry Anglade VTT 2026 Brignais a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Monts du Lyonnais