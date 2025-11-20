Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme Théâtre de la Taupanne Châtellerault

Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Laissez- vous surprendre par un show mélangeant magie, mentalisme et humour en compagnie d’Henry Mayol, un magicien de renommée internationale, artiste passionné, reconnu pour ses nombreuses créations.

En première partie, Magic Pierre et la compagnie Éclats et illusions vous invite à partager les rêves d’Erik Satie. .

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 59 30

English : Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme

German : Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme

Italiano :

Espanol :

L’événement Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne