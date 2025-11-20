Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme Théâtre de la Taupanne Châtellerault
Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme Théâtre de la Taupanne Châtellerault vendredi 12 décembre 2025.
Henry Mayol Spectacle de magie et mentalisme
Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Laissez- vous surprendre par un show mélangeant magie, mentalisme et humour en compagnie d’Henry Mayol, un magicien de renommée internationale, artiste passionné, reconnu pour ses nombreuses créations.
En première partie, Magic Pierre et la compagnie Éclats et illusions vous invite à partager les rêves d’Erik Satie. .
