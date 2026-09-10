Henry Simon, l’Atelier, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Henry Simon - Les Rimajures · Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Informations pratiques
Henry Simon, l’Atelier 19 et 20 septembre Atelier Henry Simon – Les Rimajures Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Plongez au cœur de l’atelier, cet espace sacré où naissent les œuvres, où l’inspiration côtoie le doute, et où chaque rencontre nourrit la création. L’atelier, c’est avant tout un sanctuaire de travail. On y découvre les outils de l’artiste, ses esquisses, ses œuvres en devenir, ainsi que ces objets du quotidien qui peuplent ses créations. Au fil de sa carrière, Henry Simon a investi plusieurs ateliers, parfois simultanément. Chacun de ces lieux témoigne de l’évolution de son art et ouvre ses portes aux visiteurs, aux confrères, aux collectionneurs… Qui n’a jamais rêvé de franchir le seuil d’un atelier d’artiste et de découvrir les coulisses du processus créatif ?
Pour accompagner votre visite :
Livret famille
Guide en anglais
Guide en gros caractères
Guide en FALC
Oeuvres de l’exposition disponibles en audiodescription
Livret de l’exposition disponible en version audio
Atelier Henry Simon – Les Rimajures 75 boulevard Georges Pompidou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 0251607325 https://www.saintgillescroixdevie.fr/listes/atelier-henry-simon-les-rimajures/ Parking gratuit
Site accessible PMR
Plongez au cœur de l’atelier, cet espace sacré où naissent les œuvres, où l’inspiration côtoie le doute, et où chaque rencontre nourrit la création. L’atelier, c’est avant tout un sanctuaire de On y …
© Archives familiales. Ville de Saint Gilles Croix de Vie
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