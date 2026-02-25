Henry Taylor Musée National Picasso-Paris Paris 3e Arrondissement

Henry Taylor

Plongée inédite dans l’univers d’Henry Taylor du 8 avril au 6 septembre 2026, le Musée Picasso-Paris dévoile une rétrospective majeure célébrant l’humanité, la mémoire collective et le dialogue vibrant entre l’artiste américain et l’héritage picassien.

Musée National Picasso-Paris 5 rue de Thorigny Paris 3e Arrondissement 75003 Paris Île-de-France +33 1 85 56 00 36 contact@museepicassoparis.fr

From April 8 to September 6, 2026, the Musée Picasso-Paris unveils a major retrospective celebrating humanity, collective memory and the vibrant dialogue between the American artist and the Picasso legacy.

