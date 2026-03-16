Henry Taylor. Where thoughts provoke Musée Picasso Paris Paris

L’exposition, déployée sur deux étages et treize salles, réunit une centaine d’œuvres — peintures, sculptures, installations — à travers lesquelles Henry Taylor explore la richesse et la complexité de l’expérience humaine. Qu’il s’agisse d’amis, de proches, de personnes anonymes ou de figures publiques, ses compositions proposent une vision vivante et profondément humaine de notre époque. Taylor crée une œuvre originale, expressive et plastique, puissante – il tisse des récits visuels qui mêlent trajectoires individuelles et réalités collectives, associant expériences personnelles, mémoire partagée et dialogues avec l’histoire de l’art. Ses relectures d’œuvres d’art inspirantes, notamment celles de David Hammons, Philip Guston ou Pablo Picasso montrent la manière dont Taylor s’empare du passé pour réinventer le présent.

Henry Taylor a fait l’objet de nombreuses expositions aux États-Unis et à l’étranger, dont une large rétrospective au Museum of Contemporary Art à Los Angeles en 2022, puis au Whitney Museum de New York en 2023. Ses œuvres figurent dans des collections publiques de premier plan, notamment au Studio Museum de Harlem à New-York, au MET et au MoMA. Cette exposition au Musée national Picasso-Paris est la première rétrospective de l’artiste en France.

L’exposition a bénéficié du soutien exclusif de Louis Vuitton.

Le Musée national Picasso-Paris présentera une exposition consacrée à Henry Taylor, l’une des figures majeures de la peinture américaine contemporaine. Cette exposition, conçue avec l’artiste lui-même, embrassera l’ensemble de sa trajectoire artistique tout en poursuivant l’exploration de la réception de Pablo Picasso sur la scène américaine — à la suite des expositions consacrées à Faith Ringgold (2023), Jackson Pollock (2024) ou Philip Guston (2025), et avant la grande rétrospective consacrée au mouvement de la Harlem Renaissance (printemps 2027).

Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

payant

De 0 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00

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Musée Picasso Paris 5, rue de Thorigny 75003 Paris



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