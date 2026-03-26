Hep! Hep! Hep! Précédé de la présentation de saison 26-27 Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Hep! Hep! Hep! Précédé de la présentation de saison 26-27 Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge jeudi 4 juin 2026.
Hep! Hep! Hep! Précédé de la présentation de saison 26-27
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Les joies du Karaoké à l’EMC, enfin ! Vous rêviez depuis longtemps de venir chanter sur notre scène ? Mais que se cache derrière ce phénomène de société si fédérateur ?
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
The joys of karaoke at the EMC, at last! Have you been dreaming of singing on our stage? But what lies behind this unifying social phenomenon?
L’événement Hep! Hep! Hep! Précédé de la présentation de saison 26-27 Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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