Her Verses Unbound | Art et musique La Fondation des Etats-Unis Paris

La Fondation des États-Unis organise un concert exceptionnel le dimanche 8 mars à 18h, réunissant musiciennes, poétesse et artistes visuelles en résidence autour d’une programmation dédiée aux femmes compositrices et à la création contemporaine.

Cet événement a pour ambition de :

– valoriser le travail de femmes artistes issues de disciplines différentes (musique, poésie, arts visuels) en leur offrant un espace d’expression commun ;

– mettre en lumière des compositrices encore trop peu représentées dans les programmations classiques ;

– créer un dialogue artistique autour des thèmes de la liberté, de l’exil, de l’identité et de l’engagement ;

– proposer au public une expérience immersive où les œuvres musicales, les textes et les créations visuelles se répondent et se nourrissent mutuellement.

Conçu comme un moment à la fois artistique et réflexif, le concert alternera interprétations musicales, lectures de textes originaux et projections visuelles, afin de créer une atmosphère sensible et engagée. Un temps d’échange avec les artistes est également prévu à l’issue de la représentation, permettant de prolonger la réflexion et de favoriser la rencontre avec le public.

L’événement est gratuit, sur réservation, et ouvert à toutes et tous.

Informations pratiques :

Dimanche 8 mars , 18h

15 boulevard Jourdan, 75014 Paris

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les artistes en résidence à la Fondation des États-Unis présentent un concert pensé comme un véritable dialogue artistique, où musique, poésie et arts plastiques s’entrelacent pour interpréter et réinventer des textes à travers des formes multiples, sensibles et engagées.

Le dimanche 08 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

La Fondation des Etats-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris



