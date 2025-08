HERAIA 2 Pérols

HERAIA 2 Pérols dimanche 5 octobre 2025.

Après le succès de sa première édition en mars 2024, HÉRAIA s’apprête à faire son grand retour à la Sud de France Arena de Montpellier le dimanche 05 octobre 2025 !

La journée d’HÉRAIA 2 sera rythmée autour de deux principaux temps forts :

– Le Village des Sportives, avec ses nombreux sports à tester.

– Le Match de Basketball féminin entre le BLMA et l’ESBVA, deux équipes qui visent le haut du tableau.

Voici les horaires à connaître :

Ouverture des portes de l’Arena 10h00.

Accès au Village des Sportives de 10h00 à 16h00.

Ouverture de la salle du match (salle principale) 15h30.

Début du match 17h00.

Fin du match aux alentours de 18h30 / 19h00.

LES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE.

HÉRAIA 2 tient à rester fidèle à son ADN. Une fois encore, l’événement aura donc pour objectifs de promouvoir la pratique sportive et de favoriser le développement du sport féminin. Le village des sportives sera à nouveau un lieu central, animé par de nombreux stands, ateliers et démonstrations. De nouveaux clubs, comités et sports s’inviteront à la fête, afin d’enrichir l’expérience des spectateurs. Vous pourrez y tester de nombreuses disciplines et, peut-être, trouver LE sport qui vous convient !

Sur réservation .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

After the success of its first edition in March 2024, HÉRAIA is set to make its grand return to Montpellier?s Sud de France Arena on Sunday, October 05, 2025!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im März 2024 wird HÉRAIA am Sonntag, den 05. Oktober 2025, in die Sud de France Arena in Montpellier zurückkehren!

Italiano :

Dopo il successo della sua prima edizione nel marzo 2024, HÉRAIA si prepara a fare il suo grande ritorno all’Arena Sud de France di Montpellier domenica 05 ottobre 2025!

Espanol :

Tras el éxito de su primera edición en marzo de 2024, ¡HÉRAIA se prepara para su gran regreso al Sud de France Arena de Montpellier el domingo 05 de octubre de 2025!

