HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse vendredi 24 avril 2026.
COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-04-24 15:30:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
2026-04-24 2026-04-29
Créez votre propre écu et découvrez la symbolique des armoiries de l’époque (jusqu’à aujourd’hui !).
Découvrez le monde fascinant des armoiries, de l’époque médiévale à aujourd’hui ! Cet atelier propose une immersion pédagogique autour des blasons apprenez-en plus sur l’histoire et la symbolique des écus et testez vos connaissances !
Au programme
– Analyser l’héritage de ces symboles dans notre quotidien
– Jeu Qui est-ce ? version écu pour deviner les blasons.
– Création de votre propre blason personnalisé !
Bon à savoir
– À partir de 7 ans .
COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
English :
Create your own coat of arms and discover the symbolism of coats of arms from that time (to the present day?!).
