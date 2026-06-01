Herbaria – Le jardin botanique diffus, HERBARIA di Santa Vittoria D’Alba, Cinzano

Herbaria – Le jardin botanique diffus 6 et 7 juin HERBARIA di Santa Vittoria D’Alba Cuneo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Parcours Nature – Culture à Santa Vittoria d’Alba

Un itinéraire qui mêle beautés botaniques, histoire, art et panoramas inoubliables

Une promenade à vivre en totale liberté entre nature et culture, en découvrant à son rythme le parcours de Herbaria, le nouveau jardin botanique diffus. Un voyage pour explorer le monde fascinant de la botanique et l’héritage de Carlo Bertero, illustre citoyen né ici en 1789.

HERBARIA di Santa Vittoria D’Alba Piazza Marone 2, Santa Vittoria D’Alba Cinzano 12069 Cuneo Piemonte https://comune.santavittoriadalba.cn.it/ Un plongeon dans le paysage unique de Santa Vittoria d’Alba, étendu sur la crête rocheuse qui caresse la vallée du Tanaro, mais aussi un voyage dans le monde kaléidoscopique de la botanique sous l’égide de Carlo Bertero, né en 1789 précisément dans ce panorama avant-gardiste du Roero. Le vaste jardin botanique d’Herbaria a donc pour but d’accompagner les curieux et les touristes à la découverte des multiples interrelations entre la botanique et la vie quotidienne, mais il veut également souligner la valeur scientifique, culturelle et sociale des plantes herbacées. Une expérience de visite holistique et immersive, donc, pour une promenade qui parvient à raconter les traits saillants du paysage, de la culture et de la mémoire locale.

Rendez-vous dans le jardin 2026