Herbe flottante : projection et rencontre avec Mohamed Ghanem Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 4 novembre 2025.

Dans le cadre d’un Mois du film documentaire consacré aux Métamorphoses, le GREC viendra nous présenter deux films.

Herbes flottantes de Mohamed Ghanem (59 min), en présence du réalisateur

Devenu célèbre très jeune grâce à ses talents d’onnagata (acteur spécialisé dans les rôles féminins), Tachibana Daiboro est une vedette dans le monde du taishu engeki, un théâtre populaire itinérant peu considéré au japon. Herbe flottante nous plonge dans le quotidien d’un acteur qui vit pour son art.

Pour ce premier film, Mohamed Ghanem a passé plusieurs mois au sein de la troupe de Tachibana. Il viendra nous raconter son expérience.

Un visage en désordre de Mathilde Delaunay (1 min)

Sur les toits de Paris, qu’est-ce qu’on attend pour voler ? A découvrir !

Le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit des premiers court métrages – fiction, expérimental, film d’art, animation, essai – en veillant à leur caractère singulier et innovant.

A l’occasion du Mois du film documentaire et en partenariat avec le GREC

Le mardi 04 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation par mail, par téléphone ou directement sur place

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr