Herbier d’argile avec Bourrache et Coquelicot Mediathèque de Rânes Rânes

Herbier d’argile avec Bourrache et Coquelicot Samedi 4 octobre, 10h00 Mediathèque de Rânes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Mon premier est une balade pour découvrir les plantes autour de la médiathèque.

Mon second est la cueillette respectueuse de quelques feuilles ou fleurs qui vous inspirent.

Mon troisième est la réalisation de planches d’herbier originales sur des plaques d’argil (empreintes végétales).

Mon tout est un atelier créatif pour « artistes en herbe »…ou curieux de nature.

Mediathèque de Rânes Le Château 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie 0233356618 http://www.mediatheques.terresdargentan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02-33-67-02-50 »}]

