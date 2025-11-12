HERBO CAFE « Agir sur le sommeil » SARP Sarp

HERBO CAFE « Agir sur le sommeil » SARP Sarp mercredi 12 novembre 2025.

HERBO CAFE « Agir sur le sommeil »

SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

En MTC, il existe trois types d’insomnies l’insomnie du cœur, caractérisée par l’impossibilité de s’endormir ; l’insomnie de l’estomac, qui se manifeste par des réveils nocturnes ; et l’insomnie du foie, où l’on se réveille à 4h du matin. L’événement propose d’explorer ces déséquilibres et de découvrir comment les plantes peuvent aider à réguler le sommeil.Prix libre à partir de 5€

Pour s’inscrire, https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/herbo-cafe-agir-sur-les-insomnies-13-08-2025.

SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com

English :

In TCM, there are three types of insomnia: insomnia of the heart, characterized by the inability to fall asleep; insomnia of the stomach, manifested by night-time awakenings; and insomnia of the liver, where we wake up at 4am. This event will explore these imbalances and discover how plants can help regulate sleep.free price from 5?

To register, visit https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/herbo-cafe-agir-sur-les-insomnies-13-08-2025.

German :

In der TCM gibt es drei Arten von Schlaflosigkeit: die Schlaflosigkeit des Herzens, bei der man nicht einschlafen kann, die Schlaflosigkeit des Magens, bei der man nachts aufwacht, und die Schlaflosigkeit der Leber, bei der man um 4 Uhr morgens aufwacht. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, diese Ungleichgewichte zu erforschen und herauszufinden, wie Pflanzen helfen können, den Schlaf zu regulieren

Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/herbo-cafe-agir-sur-les-insomnies-13-08-2025.

Italiano :

In MTC esistono tre tipi di insonnia: l’insonnia del cuore, caratterizzata dall’impossibilità di addormentarsi; l’insonnia dello stomaco, che si manifesta con risvegli notturni; e l’insonnia del fegato, in cui ci si sveglia alle 4 del mattino. L’evento esplorerà questi squilibri e scoprirà come le piante possono aiutare a regolare il sonno.Prezzo libero da 5?

Per iscriversi, visitare il sito https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/herbo-cafe-agir-sur-les-insomnies-13-08-2025.

Espanol :

En la MTC, existen tres tipos de insomnio: el insomnio del corazón, caracterizado por la imposibilidad de conciliar el sueño; el insomnio del estómago, que se manifiesta despertándose por la noche; y el insomnio del hígado, en el que nos despertamos a las 4 de la mañana. Este evento explorará estos desequilibrios y descubrirá cómo las plantas pueden ayudar a regular el sueño.Precio libre a partir de 5?

Para inscribirse, visite https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/herbo-cafe-agir-sur-les-insomnies-13-08-2025.

