HERBORISATION DES COTEAUX DE L’ÉTANG DE VENDRES – Vendres, 18 mai 2025 07:00, Vendres.

Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Partez à la découverte de la flore méditerranéenne aux côtés des botanistes du Conservatoire botanique national méditerranéen et de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault. Que vous soyez curieux, ou passionné, cette sortie est une invitation à explorer la richesse végétale des coteaux qui bordent l’étang de Vendres. Une belle occasion de s’initier à la botanique ou d’enrichir ses connaissances, en pleine nature et en bonne compagnie !

Le lieu exact du rendez-vous sera précisé lors de l’inscription par téléphone. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 7 61 90 86 87

English :

Join botanists from the Conservatoire Botanique National Méditerranéen and the Société d?Horticulture et d?Histoire Naturelle de l?Hérault to discover Mediterranean flora. Whether you’re curious or an enthusiast, this outing is an invitation to explore the wealth of plant life on the hillsides bordering the Etang de Vendres.

German :

Entdecken Sie an der Seite von Botanikern des Conservatoire botanique national méditerranéen und der Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault die mediterrane Flora. Ob Sie nun neugierig oder begeistert sind, dieser Ausflug ist eine Einladung, den Pflanzenreichtum der Hänge rund um den Teich von Vendres zu erkunden.

Italiano :

Scoprite la flora mediterranea con i botanici del Conservatoire Botanique National Méditerranéen e della Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault. Che siate curiosi o appassionati, questa gita è un invito a esplorare la ricchezza vegetale delle colline che costeggiano l’Etang de Vendres.

Espanol :

Descubra la flora mediterránea con los botánicos del Conservatoire Botanique National Méditerranéen y de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault. Tanto para curiosos como para aficionados, esta salida es una invitación a explorar la riqueza vegetal de las laderas que bordean el Etang de Vendres.

