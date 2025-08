Herborisation en montagne Campan Campan

Herborisation en montagne Campan Campan jeudi 7 août 2025.

Herborisation en montagne

Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Sylvie vous invite dans son jardin d’altitude Visite du jardin, reconnaissance et usage des plantes, cueillette et transformation

www.floredhailla.fr .

Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 44 17 97

English :

Sylvie invites you to her high-altitude garden: visit the garden, recognize and use the plants, pick and process them

German :

Sylvie lädt Sie in ihren Höhengarten ein: Besichtigung des Gartens, Erkennen und Verwenden von Pflanzen, Sammeln und Verarbeiten

Italiano :

Sylvie vi invita nel suo giardino d’alta quota: visitate l’orto, riconoscete e utilizzate le piante, raccoglietele e lavoratele

Espanol :

Sylvie le invita a su huerto de altura: visite el jardín, reconozca y utilice las plantas, recójalas y procéselas

