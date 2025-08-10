Herborisation en montagne, « On prend le temps » à « Flore d’Hailla » Campan
Herborisation en montagne, « On prend le temps » à « Flore d’Hailla » Campan dimanche 10 août 2025.
Herborisation en montagne, « On prend le temps »
à « Flore d’Hailla » CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-10 09:00:00
fin : 2025-08-24 18:00:00
2025-08-10
Sylvie vous invite dans son jardin d’altitude à Campan
Au programme tous les dimanches :
Balade nature
Revue des Propriétés
Cueillette & Transformation
Atelier mouvant « Plantes et mythologie »
Repas Local et Vegan
Recettes de fabrication d’extraits de plantes, vinaigré reminéralisant et macérats huileux.
Sur inscription par téléphone
à « Flore d’Hailla » CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 44 17 97
English :
Sylvie invites you to her high-altitude garden in Campan
On the program every Sunday:
Nature walks
Property reviews
Gathering & Processing
Moving workshop: « Plants and mythology »
Local and Vegan meal
Recipes for making plant extracts, remineralizing vinegars and oily macerates.
Registration by phone
German :
Sylvie lädt Sie in ihren Höhengarten in Campan ein
Jeden Sonntag auf dem Programm :
Naturspaziergang
Überprüfung der Eigenschaften
Sammeln & Verarbeiten
Beweglicher Workshop: « Pflanzen und Mythologie »
Lokales und veganes Essen
Rezepte zur Herstellung von Pflanzenextrakten, remineralisierendem Essig und Ölmazeraten.
Nach telefonischer Anmeldung
Italiano :
Sylvie vi invita nel suo giardino d’alta quota a Campan
In programma ogni domenica :
Passeggiate nella natura
Revisione delle proprietà
Raccolta e lavorazione
Laboratorio in movimento: « Piante e mitologia »
Pasto locale e vegano
Ricette per la preparazione di estratti vegetali, aceti rimineralizzanti e macerati oleosi.
Iscrizione per telefono
Espanol :
Sylvie te invita a su jardín de altura en Campan
En el programa de todos los domingos :
Paseos por la naturaleza
Revisión de las propiedades
Recolección y transformación
Taller en movimiento: « Plantas y mitología
Comida local y vegana
Recetas para elaborar extractos de plantas, vinagres remineralizantes y macerados oleosos.
Inscripción por teléfono
