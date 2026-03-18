Herboriste découverte et dégustation Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Herboriste découverte et dégustation

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 chemin de la Coulée de Nervaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 13:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-22 2026-09-12 2026-09-23 2026-10-28

Partez à la découverte des trésors de la nature et profitez d’une dégustation de tisanes à base de plantes comestibles avec une botaniste locale.

Vous découvrirez les différentes familles de plantes du domaine, leurs bienfaits ainsi que les méthodes de culture et de récolte mise en place.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 avril 2026 de 13h30 à 15h30.

Mercredi 13 mai 2026 de 13h30 à 15h30.

Mercredi 10 juin 2026 de 13h30 à 15h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 13h30 à 15h30.

Samedi 12 septembre 2026 de 13h30 à 15h30.

Mercredi 23 septembre 2026 de 13h30 à 15h30.

Mercredi 28 octobre 2026 de 13h45 à 15h45. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 chemin de la Coulée de Nervaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 55 41 92 contact@lechampdespensees.fr

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English :

Discover nature?s treasures and enjoy a tasting of herbal teas made from edible plants with a local botanist.

L’événement Herboriste découverte et dégustation Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME