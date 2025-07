Herboristerie Château de Montaner Montaner

Au détour d’un chemin, faites un arrêt au stand de nos herboristes.

Saurez-vous reconnaître les plantes tinctoriales, médicinales et aromatiques ?

Par la troupe « les jardins d’Ama Lurra ».

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Along the way, stop off at one of our herbalists’ stands.

Will you be able to recognize the dyeing, medicinal and aromatic plants?

By the troupe « les jardins d’Ama Lurra ».

German :

Machen Sie auf Ihrem Weg einen Halt am Stand unserer Kräuterkundigen.

Können Sie die Färbe-, Heil- und Gewürzpflanzen erkennen?

Von der Theatergruppe « Les jardins d’Ama Lurra ».

Italiano :

Lungo il percorso, fate una sosta in uno dei nostri stand di erboristeria.

Saprete riconoscere le piante tintorie, medicinali e aromatiche?

A cura della troupe « les jardins d’Ama Lurra ».

Espanol :

Por el camino, deténgase en uno de nuestros puestos de herboristería.

¿Serás capaz de reconocer las plantas tintóreas, medicinales y aromáticas?

A cargo de la compañía « les jardins d’Ama Lurra ».

